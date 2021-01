Nach dem Tiroler Impf-Auftakt am 27. Dezember starten nun großflächige Impfungen in 13 Innsbrucker Pflege- und Altersheimen. Die Anlieferung des Impfstoffes erfolge am 11. Jänner, informierte die Stadt. Geimpft werden zunächst 1700 besonders gefährdete Bewohner der Senioreneinrichtungen sowie Pflegekräfte vor Ort, insgesamt fast 3000 Personen.