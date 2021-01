Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg untersuchten die beiden Forscherinnen Sarah Coyne von der Brigham Young University in Idaho und Laura Stockdale von der Loyola University Chicago eine Gruppe von Kindern und Heranwachsenden im Alter von bis zehn bis 23 Jahren, die sich in drei Untergruppen unterteilen ließen: 73 Prozent von ihnen bevorzugten Games mit niedriger oder keiner Gewalt, 23 Prozent Spiele mit „moderater“ Gewalt und vier Prozent sehr gewalthaltige Spiele, wie heise.de unter Berufung auf die „Growing up with Grand Theft Auto“ titulierte Studie berichtet. Tendenziell bevorzugten Burschen gewalttätige Videospiele stärker als Mädchen.