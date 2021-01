Chelsea verlor gegen Manchester City zu Hause 1:3 und kassierte damit seine vierte Niederlage in den letzten sechs Spielen. Damit ist die Mannschaft von Frank Lampard nur noch Mittelmaß in der englischen Premier League. Doch Frank Lampard verzagt nicht. Hier im Video sehen Sie den Ex-Fußballer, dem als Manager einst eine große Zukunft in der Premier League vorausgesagt wurde.