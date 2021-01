In England ist am Montag der erste Brite mit einem von der Universität Oxford gemeinsam mit dem Pharmakonzern AstraZeneca entwickelten Impfstoff geimpft worden. Der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker (Video oben) aus Oxford habe den schützenden ersten Stich in der dortigen Uniklinik erhalten, teilte der britische Gesundheitsdienst NHS mit.