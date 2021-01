Die nun weggefallene Möglichkeit zur vorzeitigen Freitestung könnte auch Hunderttausende Schüler und ihre Eltern treffen, die sich derzeit noch in den Weihnachtsferien befinden und am 7. Jänner zum wiederholten Male seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Distance Learning starten. Anstatt mit 18. Jänner wieder in die Klassen zurückzukehren, sollen die Klassen nach der Aussage von ÖVP-Klubobmann August Wöginger für eine weitere Woche für den Präsenzunterricht geschlossen bleiben. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) legte sich am Montagvormittag noch nicht fest. Er könne „nicht vorgreifen“, so der Minister.