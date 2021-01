Zum Schutz vor der Corona-Pandemie werden in der Volksrepublik China derzeit massenhaft Menschen geimpft. Bis zum chinesischen Neujahrsfest im Februar will die Regierung möglichst viele Menschen immunisiert haben. In Peking standen am Wochenende Tausende Menschen für das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm Schlange. Seit der Zulassung des Impfstoffs am Freitag wurden bereits mehr als 73.000 Menschen geimpft, berichteten Staatsmedien am Sonntag.