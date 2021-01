Die Major-Champions 2020: Novak Djokovic siegte in Melbourne, Dominic Thiem in New York und Rafael Nadal in Paris. Ab 8. Februar steigt der nächste Grand-Slam-Klassiker, die Nummer eins der Welt hat bei den Australian Open nur ein Ziel: Djokovic will nicht nur seinen Titel verteidigen (2020 Fünfsatzsieg im Endspiel gegen Thiem) - sondern mit seiner 18. Major-Trophäe die Jagd nach dem Super-Rekord fortsetzen. Roger Federer und Nadal führen mit jeweils 20 (!) Grand Slams die Bestenliste an, dahinter lauert Djokovic mit 17. „Er kann der erfolgreichste Spieler aller Zeiten werden“, sagt Stefan Koubek, der als Coach von Jurij Rodionov ein Comeback auf der Tour feiert, „was die drei Ikonen alles schon gewonnen haben, ist verrückt.“