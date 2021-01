Zudem verriet die 28-Jährige, dass sie inzwischen sehr darauf achte, welche Menschen sie in ihr Leben lässt. „Die einzigen Male, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich in meinem Privatleben schauspielerte, war, als Beziehungen nicht länger für mich funktionierten. Deshalb ermutige ich Leute, logisch zu sein - versinke nicht in Emotionen, mach deine verdammte Liste, schau dir an, was jemand zu deinem Leben beiträgt und was er davon wegnimmt, und fälle dann eine tragende Entscheidung. Wenn du nicht glücklich bist, dann beende die Beziehung“, so der Ratschlag der Musikerin an ihre Fans.