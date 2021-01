Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky die Ergebnisse vom dritten Springen in Innsbruck bei der Vierschanzentournee, den knapp verpassten Premierensieg von Katharina Liensberger in Zagreb, die Ergebnisse vom Frühjahrsauftakt in der deutschen Bundesliga und den Auftakt bei der Rallye Dakar (alles im Video oben)