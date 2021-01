„Haus der Musik“ im Wohnzimmer

In diesem Sinne lässt sich ebenfalls das Tiroler Kammerorchester Innstrumenti in seinem Neujahrsschwung nicht einbremsen und lädt herzlich ein, das Jahr 2021 zwar in anderer Art und Weise, aber trotzdem wie gewohnt musikalisch zu begrüßen. Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen findet auch in Tirol das heurige Neujahrskonzert am 6. Jänner ohne Publikum statt. Stattdessen wird es live aus dem Innsbrucker „Haus der Musik“ in die heimischen Wohnzimmer mittels eines Live-Streams übertragen.