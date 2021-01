Tanya Roberts wurde in den 80er-Jahren dank ihrer Rolle in der letzten Staffel Fernsehserie „Drei Engel für Charlie“ berühmt. Höhepunkt ihrer Karriere war jedoch die Rolle des Bond-Girls Stacey Sutton an der Seite von 007 Roger Moore im Streifen „Im Angesicht des Todes“, der 1985 in den Kinos zu sehen war.