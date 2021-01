Drei Tore in der dritten Liga

Seinen letzten Einsatz in der höchsten ungarischen Spielklasse absolvierte Latifi im April 2019. Er wurde in der 88. Minute gegen Paks eingewechselt. Derzeit spielt er schon die ganze Saison bei der zweiten Mannschaft von Puskas Akademia in der dritten Liga. Nach 13 Spielen hält er bei drei Toren. Bei seinem letzten Einsatz gegen ZTE II. im November wurde er zur Halbzeit ausgewechselt.