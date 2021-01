Mit einem 109:130 gegen Utah Jazz haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die vierte Niederlage in Serie einstecken müssen. Der Wiener Jakob Pöltl, neuerlich in der Startformation, verbuchte elf Punkte, sieben Rebounds und vier Assists in 24:25 Minuten. Stephen Curry wartete indes mit einer Karriere-Bestleistung auf. Der Superstar markierte beim 137:122 der Golden State Warriors über die Portland Trail Blazers 62 Zähler.