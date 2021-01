„In einigen Online Messenger-Gruppen mit mehreren Hundert bis Tausend Mitgliedern gibt es aktuell neben Abfälligkeiten gegen Polizei und Politik sogar strafrechtliche Aufrufe. Etwa Polizeiinspektionen anzugreifen, Polizisten zu entwaffnen oder die Regierung niederzubrennen, um so einen Bürgerkrieg in Österreich zu beginnen“, so ein Ermittler zur „Krone“.