Ein vermeintlicher Astronaut auf Betrugsmission hat eine gutgläubige Japanerin um eine stattliche Geldsumme gebracht. Wie die japanische Tageszeitung „Hokkaido Shimbun“ am Montag berichtete, hatte die Frau in den 30ern nach eigenen Angaben den „russischen Astronauten“ im Internet kennengelernt. Nach seiner „Mission“ wolle er in Japan wohnen, habe der Mann ihr geschrieben. Er würde schon mal seine Habseligkeiten schicken, was sie bitte bezahlen möge.