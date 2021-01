Schon seit längerem im Trend liegt Vinyl auch in den USA und Europa. So wurden im ersten Halbjahr 2020 in den USA erstmals seit dem Jahr 1986 wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft. In Österreich wurden im Jahr 2019 rund 340.000 Schallplatten verkauft, was einem Marktanteil von sechs Prozent entsprach.