Ob sie wie geplant schon bald wieder auf der Bühne stehen wird? „Abgesehen von den Corona-Unsicherheiten der Branche gibt es schon Tage, an denen ich mir denke: Wie soll ich noch etwas anderes machen als Mama sein? Aber im März will ich an der Komödie am Kai spielen und hoffe sehr, dass das klappt. Die schockverliebten Omas werden sich dann ab Juni, wenn ich am Stadttheater Baden spiele, um ihr Enkerl Gabriel kümmern.“