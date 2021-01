Ronaldo eröffnete in Minute 31 den Torreigen für die überlegenen Turiner. Chiesa in Minute 50 nochmal Ronaldo (70.) und Dyballa (90+3) stellten den Endstand her. Für den Portugiesen waren es die Ligatore 13 und 14 im 11. Spiel. Das Tor von Zeegelaar (90.) war nur mehr Ergebniskosmetik für Udinese.