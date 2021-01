„Der Gedanke an meine tote Frau macht mich unendlich traurig. Jetzt muss ich auch noch den Kampf um alle Corona-Hilfen austragen“, sagt Paul Perterer den Tränen nahe. Der Chef der Pension Lederergütl in Saalbach-Hinterglemm wartet weiter auf Covid-Entschädigungszahlungen. Perterers Ehefrau verstarb Anfang Oktober 2020, sie hatte zuvor die Leitung der Pension inne. Nun führen Perterer und sein Sohn die Geschäfte. Steuerlich gesehen ist man ein neuer Betrieb – was die Beantragung der Hilfsgelder zum juristischen Spießrutenlauf verkommen lässt. „Das darf es einfach nicht geben“, sagt er. Jetzt hat die Volksanwaltschaft ein Verfahren gegen die Bezirkshauptmannschaft Zell am See eingeleitet.