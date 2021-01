Bozen bleibt in der ICE-Eishockeyliga das Maß aller Dinge. Die Südtiroler setzten sich am Sonntag in der 32. Runde zuhause gegen Dornbirn mit 5:3 (3:0,0:0,2:3) durch und führen die Tabelle nun drei Punkte vor Fehervar an. Die Ungarn mussten bei den Vienna Capitals eine 2:4-(1:1,0:1,1:2)-Niederlage hinnehmen. Der Sonntag stand auch im Zeichen des 333. Kärntner Derbys, das mit 4:3 (1:1,1:1,2:1) an den KAC ging.