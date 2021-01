Die Coronakrise wirke wie ein Brennglas, lege Stärken und Schwächen schonungslos offen, so Wallner. Er nennt ein konkretes Beispiel: „Würden wir die Corona-Bescheide nach den üblichen Verwaltungsabläufen schreiben, würde das Jahre dauern. Mittlerweile werden die Bescheide automatisiert erstellt, zur Zufriedenheit aller.“ Wallner will aus dieser Erfahrung Konsequenzen ziehen: „Wir werden für alle Verwaltungsabläufe und Förderstrukturen die Digitalisierungsfrage stellen. Wir wollen in Zukunft keine Briefe mehr umher schicken.“ Das Ziel: gestärkt aus der Krise zu gehenVor großen Veränderungen steht nach Meinung des Landeshauptmanns auch der Handel. In der Pandemie hätte sich einerseits gezeigt, dass der Online-Handel immer mehr an Bedeutung gewinne, andererseits sei aber ebenso ein Trend zum Kauf regionaler Produkte erkennbar. Folglich gelte es, regionale Online-Plattformen für den heimischen Handel zu entwickeln.