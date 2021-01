Fast 2000 Schützlinge haben Ingrid und Michael Stracke in ihrem Gnadenhof „Purzel und Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz - das Vorjahr war für das engagierte Ehepaar ein finanzieller Überlebenskampf. „Es ist vieles ausgefallen, was uns bislang die Finanzierung ermöglicht hat“, schildert Ingrid Stracke. „Allein der Weihnachtsmarkt, die Flohmärkte. Leute durften nicht zu Besuch kommen, damit sind die Spontanspender, die viel geben, sobald sie unsere Schützlinge sehen, auch ausgeblieben.“ Eine Katastrophe, zumal allein das Futter für die Tiere an die 20.000 Euro im Monat kostet.