24-Jähriger hatte „Polenböller“ dabei

Zudem wurde er immer aggressiver und schrie die Polizisten immer lauter an. Letztendlich musste er festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden mehrere pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich dabei teilweise um sogenannte Polenböller, deren Verwendung in Österreich nicht erlaubt ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 24-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht.