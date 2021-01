Aus der zweiten Runde müssen noch zwei Partien gespielt werden. Am 12. Jänner trifft Bayer Leverkusen auf Eintracht Frankfurt - der Sieger muss auswärts zu Regionalligist Rot-Weiss Essen. Einen Tag später tritt Bayern beim Zweitligisten Kiel an. Die Partien der anschließenden Runde der besten 16 finden am 2. und 3. Februar statt, die Viertelfinali steigen am 2. und 3. März. Der Cupsieger wird beim Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai ermittelt.