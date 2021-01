Endstation auf Dach des Hauses

Der 39-Jährige hatte sich zwischenzeitlich in einem Schlafzimmer verbarrikadiert. Er versperrte die Schlafzimmertür und schob einen Kasten davor. Trotz längerer Verhandlungen gab er die Blockade nicht auf. Schließlich brachen die Polizisten die Tür auf. Ein vollständiges Öffnen war aber wegen der Barrikade immer noch nicht möglich. Als die Tür den Öffnungsversuchen immer weniger Stand hielt, flüchtet der Deutsche durch das Dachflächenfenster auf das schneebedeckte Dach des 3-stöckigen Wohnhauses. Während die Feuerwehr die Hebebühne aufbaute, ließ dich der Mann nach etwa einstündigem Aufenthalt überreden wieder durch das Dachflächenfenster in das Schlafzimmer zu steigen und ließ sich festnehmen. Zwischenzeitlich wurde die 44-Jährige in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht und ambulant behandelt. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an.