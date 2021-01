Regelmäßig ist Doris Aichhorn heuer zum Haussteinbergl über dem Talschluss von Hüttschlag gekommen, um zu beten. Um 300.000 Euro hat die Bäurin 2015 dort auf 1650 Metern Seehöhe einen Bibelweg errichten lassen. „Es ist mein Herzensprojekt und Kraftplatz“, so Aichhorn. Im kommenden Jahr will sie den Weg um neue Stationen erweitern. „Ich will damit auch ein Zeichen setzen und zeigen, dass es weitergeht“, schildert die Pongauerin. Besonders in Zeiten der Pandemie will Aichhorn damit auch anderen Salzburgern Hoffnung geben.