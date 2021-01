Noch vor einem Jahr war es für Peter Fuchs undenkbar. Heute ist für ihn bittere Realität: Die Hotels sind geschlossen, Home Office-bedingt gibt es nur wenig Wäsche, in seinen drei Norge Exquisit-Filialen anfällt. „Es trifft die Putzereien in jede Richtung: Viele liefern in die Hotellerie und Gastronomie. Die meisten haben eine Textilreinigung dabei, die Laufkundschaft bleibt momentan aus“, so Fuchs.