Auf jeden Fall. Eines der Hauptprobleme, warum wir heute an diesem Punkt sind, ist das katastrophale Bildungssystem, in dem Zukunftskompetenz nicht gelehrt wird. Und dabei geht es weniger um das abstrakte Thema „Zukunft“, sondern beispielsweise um Kreativität, kritisches Denken und Problemlösungskompetenz. Wir müssen erkennen können, was auf uns zukommt. Was sind die großen Treiber, die großen Entwicklungen, die Wirtschaft und Umwelt angehen? Was sind mögliche Alternativen, um nicht in alten Fahrwassern hängen zu bleiben? Wir müssen uns endlich mit Visionsfähigkeit auseinandersetzen und von dieser Kurzsichtigkeit weggekommen. Wenn wir das jetzt nicht lernen, werden wir den Karren mittel- und langfristig an die Wand fahren.