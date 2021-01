Am Sonntagnachmittag verlor ein Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der Lamprechtshausener Straße (B156) die Kontrolle über seinen Wagen: Das Auto geriet in der Fürwagkurve bei Nußdorf auf den angrenzenden Damm, überschlug sich und wurde „von den Rohren zur Grundwasserpegelmessung regelrecht gepfählt“, berichtet Stefan Miklis, Ortsfeuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg.