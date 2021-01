Ein Jäger hat die drei- bis vierjährige Rehgeiß bereits am 31. Dezember entdeckt und von ihrem Leid erlöst. Der Jagdleiter meldete die Wilderei nun der Polizei in Haag am Hausruck, da es nicht der erste Fall im Jagdgebiet Geboltskirchen ist. Bereits im Oktober des Vorjahres gab es einen ähnlichen Fall. Vom Täter oder den Tätern fehlt jede Spur. Nun bittet man Zeugen, sich bei der Polizei Haag/Hausruck unter 059133/4233 zu melden.