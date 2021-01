In Österreich und vielen anderen Ländern steht der Winter im Zeichen von Corona-Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen. Was also tun, wenn man nicht unter Leute gehen kann? Für viele Menschen lautet die Antwort offenbar: Computerspielen. Beim Spieledienst Steam waren noch nie so viele Menschen gleichzeitig online wie in den letzten Tagen.