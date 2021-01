Eiskratzen in der Kälte, bis die Windschutzscheibe und auch die Fenster wieder Sicht auf die Straße freigeben - das gehört in der kalten Jahreszeit für Autofahrer beim Start in den Tag dazu. Johann Bangerl schafft mit dem von ihm geführten Fertiggaragen-Spezialisten in Schlüßlberg Abhilfe. Die Nachfrage ist groß.