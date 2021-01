Spieler entschuldigen sich

Das Tottenham-Trio soll zusammen mit Manuel Lanzini von West Ham United sowie mit Freunden und Familien Weihnachten gefeiert haben. Ein Foto davon kursierte in britischen Medien. Besuche in anderen Haushalten und Treffen mit Personen aus anderen Haushalten sind wegen des Anstiegs der Corona-Infektionen in Großbritannien seit Mitte Dezember verboten. Lanzini und Spurs-Profi Erik Lamela entschuldigten sich am Wochenende auf Twitter.