Eine Sache ist die enorme soziale Vereinsamung vieler Menschen, besonders der älteren Generation, die ja paradoxerweise geschützt werden sollte. Das hat sich unglaublich verschärft. Der andere Punkt ist die finanzielle Verarmung vieler, die jetzt in Not geraten sind. Nun sage ich etwas, das wie ein Widerspruch scheint: Was wäre das für ein Zeichen, zu sagen, wir alle müssen zwar mit dieser Krise ringen, dennoch geben wir 100 Flüchtlingen eine Chance und holen sie zu uns. Wir reagieren nicht mit Abschottung, sondern zeigen, dass wir gemeinsam eine Krise bewältigen können. Was wäre das für ein Zeichen!