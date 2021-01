Der Hamburger SV hat zum Start ins neue Fußball-Jahr die Tabellenführung der 2. deutschen Liga erobert. Der HSV besiegte in der 14. Runde Jahn Regensburg mit 3:1, zudem unterlag am Sonntag der bisherige Spitzenreiter Holstein Kiel dem VfL Osnabrück 1:2. Beim vierten Sieg der Hamburger in Serie fehlte Lukas Hinterseer erneut, laut Medienberichten konnte der Tiroler nach einer Erkältung länger nicht mit der Mannschaft trainieren.