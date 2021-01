Sehr schwierig gestaltete sich am Sonntagvormittag die Bergung eines schwer verletzten Forstarbeiters in St. Lorenzen im Mürztal (Steiermark): Der 26-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum am Bein getroffen. Die Einsatzkräfte mussten auf einer tiefen, aufgeweichten Forststraße zufahren und ein großes Stück zu Fuß zurücklegen.