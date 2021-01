Während die Liefering-Spieler noch in der verdienten Winterpause sind, haben die Verantwortlichen der Salzburg-Fohlen momentan alle Hände voll zu tun. Zum einen ist so gut wie sicher, dass Coach Bo Svensson in den kommenden Tagen zum deutschen Bundesligisten Mainz wechselt. Die 05er spielen heute auswärts gegen Ligakrösus Bayern, wollten dem neuen Trainer den oft schmerzhaften Gang in die Münchner Allianz Arena wohl noch ersparen.