Hohe Lawinenwarnstufe

Wegen der derzeit sehr angespannten Lawinensituation in den Lungauer Nockbergen appellierte der Bezirksleiter an die Tourengeher, sich defensiv am Berg zu verhalten bzw. auf Skitouren zu verzichten. „Was die Lawinenwarnstufe betrifft, so war das heute wieder ein gespannter Dreier“, so Kocher. „Der über 30 Zentimeter tiefe Pulver liegt auf schlechtem Untergrund, einer Harschschicht.“