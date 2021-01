Der Mitte Dezember vom privaten IT-Security-Unternehmen Fireeye entdeckte Hackerangriff auf US-Behörden, bei dem die Angreifer über die Softwarefirma Solarwinds verseuchte Updates an die Kunden des Unternehmens verteilten und so in deren Netzwerke eindrangen, ist schwerwiegender und rätselhafter als zunächst gedacht. Das berichtet die „New York Times“ und legt neue Details in dem Hacker-Krimi vor.