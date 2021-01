FPÖ ortet weiterhin „Impfzwang“

Kritik an Schützenhöfers Aussagen kam am Sonntag vom steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek. Der Landeshauptmann sei „eindeutig weiter für Impfzwang“, so Kunasek in einer Aussendung: „Auch wenn Landeshauptmann Schützenhöfer seine Forderung nach einer Zwangsimpfung künftig blumig umschreiben will, die Absicht hinter seinen politischen Aussagen ist eindeutig und unmissverständlich.“