Ein Feuerwerk an Adriatiefs beschert Oberkärnten und Osttirol vor allem entlang der Grenze zu Italien Schneemengen, die man selbst hier nur selten erlebt. Drei Meter Schnee sind in Summe bereits gefallen und für den Dreikönigstag muss mit neuerlichem Nachschub an „weißer Pracht“ gerechnet werden.