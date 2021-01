Von Samstag auf Sonntag sind in Kärnten wieder 159 Neuinfektionen gemeldet worden. Mit 127 ist die Zahl der Personen in Spittälern gleichgeblieben; es gab auch leider wieder zwei Todesopfer. In allen anderen Bundesländern erreicht die Inzidenz nicht einmal 200; Kärnten liegt mit 162,7 über dem Österreich-Schnitt.