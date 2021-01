Verbreitet Schneefall soll dann bereits am frühen Mittwoch aufgrund einer Störungszone von Süden her am Programm stehen, in tiefen Lagen auch Schneeregen. Noch am Vormittag setzt sich von Südosten her wieder trockenes Wetter und zeitweise auch die Sonne durch. Im Norden und an der Alpennordseite bleibt es bei leichtem Schneefall aber noch länger trüb. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Südosten bläst mäßiger Südwind. Nach minus sechs bis plus ein Grad gibt es minus zwei bis plus fünf Grad im weiteren Tagesverlauf - mit den höchsten Werten im Südosten.