Matthias Walkner hat einen gelungenen Start in die Rallye Dakar erwischt. Der Salzburger beendete am Sonntag das erste Teilstück von Jeddah nach Bisha über 623 Kilometer - davon 277 Kilometer als gewertete Sonderprüfung - an der dritten Stelle. Den Etappensieg holte sich Walkners australischer KTM-Teamkollege Toby Price. Der amtierende Dakar-Champion und Samstag-Prolog-Gewinner Ricky Brabec verlor gut 18 Minuten auf die Spitze und musste sich mit Platz 28 begnügen.