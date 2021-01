Amira Pocher (28), Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (42), ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Bei der „höchst dramatischen“ Geburt gab es schwere Komplikationen, sie habe kurz davor schreckliche Schmerzen verspürt: „Ich habe irgendwie gespürt, da stimmt was nicht“, schilderte sie. Daher seien die beiden schnell ins Spital gefahren - zum Glück, wie sich herausstellen sollte. Mit einer neuerlichen Schwangerschaft will sie sich Zeit lassen, um sich an die doppelte Mutterrolle zu gewöhnen und ihren „Körper wieder für mich“ zu haben - obwohl ihr Gatte schon vom dritten Kind rede.