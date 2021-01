Eine enorme Anzahl an Zugriffen auf die Website Parlaments hat deren Server am Wochenende in die Knie gezwungen. Grund dafür dürfte sein, dass die Parlamentarier nur sehr wenig Zeit zur Begutachtung des Gesetzesentwurfs haben, in dem die Regierung das Freitesten aus dem Lockdown regelt. In einer Stellungnahme entschuldigte sich die Parlamentsdirektion dafür - auch wenn das Problem nach wie vor nicht gelöst ist, arbeite man daran, die Wartezeiten wieder zu verkürzen.