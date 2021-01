Riesige Versorgungslücke

In anderen Bereichen ist das Problem noch drastischer: Rund 5000 Bewohner müssen sich einen Zahnarzt teilen, das ist die zweitschlechteste Versorgungsquote in Tirol. Dringender Handlungsbedarf besteht auch in der Frauenheilkunde. Im Außerfern kommen auf einen Facharzt bzw. Fachärztin 8.285 Einwohnerinnen. Der Landesschnitt liegt bei 3.311 Frauen.