„Geht sich in 14 Monaten nicht aus“

Gesetzt den Fall, die Bürgermeisterwahl 2022 stünde an? „Ich habe so viel vor, dass sich das in 14 Monaten nicht ausgeht“, schmunzelt Mayer. Ein unüberhörbarer Hinweis, dass das gerade besetzte Amt für ihn derart positiv besetzt ist, dass er wohl auch gerne ein Bürgervotum besitzt. Dann werden die Landecker beurteilen, ob der Richtige auf dem Sessel sitzt.......