Mit einem Unfall hat in der Nacht auf Sonntag die mutmaßliche Schlepper-Fahrt eines 24-jährigen Wieners im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Bayern geendet. Der Mann hatte mit seinem Auto vier Syrer nach Passau gebracht und geriet dort gegen 23.15 Uhr in eine Polizeikontrolle. Er hielt aber nicht an, sondern fuhr mit viel zu hohem Tempo zurück Richtung Österreich, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag.