Am Sonntag nimmt er in der Gesamtwertung zwei Meter Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger und die Erfahrung mit, erstmals in der Tiroler Landeshauptstadt gut gesprungen zu sein. Über Platz 21 ist er im Wettkampf bisher nicht hinausgekommen. Er selbst erinnerte im Anschluss auch daran, dass er in Innsbruck schon disqualifiziert wurde (2019) und den zweiten Durchgang verpasst hat (2017). „Deshalb freue ich mich sehr über die Leistung heute.“